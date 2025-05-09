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На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждав чоловік

До лікарні звернувся місцевий мешканець Антонівки.

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждав чоловік
Фото: Google Maps

Місцевий мешканець Антонівки у передмісті Херсона звернувся до лікарні через російський обстріл 1 травня. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Антонівки, котрий потрапив під удар російського дрона 1 травня. У 30-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію", — кажуть в ОВА. 

Медики надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
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