На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждав чоловік

Місцевий мешканець Антонівки у передмісті Херсона звернувся до лікарні через російський обстріл 1 травня.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся житель Антонівки, котрий потрапив під удар російського дрона 1 травня. У 30-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію", — кажуть в ОВА.
Медики надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- Протягом минулої доби армія Росії вбила в Херсонській області одну людину, поранила ще одну. Ворог атакував житлові квартали.