На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждав чоловік

Місцевий мешканець Антонівки у передмісті Херсона звернувся до лікарні через російський обстріл 1 травня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Антонівки, котрий потрапив під удар російського дрона 1 травня. У 30-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію", — кажуть в ОВА.

Медики надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.