Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині

Збитки і втрати уточнюються. На місці працює аварійно-рятувальна бригада.

"Російський агресор завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та автомобілі. Поранений чоловік, 43 роки", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє міський голова Шостки Микола Нога.

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