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Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині

Поранень зазнав 43-річний чоловік.

Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Фото: Facebook Офісу генпрокурора

Росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській міській територіальній громаді Сумської області. Поранень зазнав 43-річний чоловік, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє міський голова Шостки Микола Нога.

"Російський агресор завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та автомобілі. Поранений чоловік, 43 роки", — ідеться у повідомленні.

Збитки і втрати уточнюються. На місці працює аварійно-рятувальна бригада.
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