ЗСУ запрошують фахівців зі штучного інтелекту на службу за фахом

Збройні сили України запрошують фахівців зі штучного інтелекту на службу за фахом.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
“Ви розробляєте нейронні мережі, працюєте з великими даними або створюєте інтелектуальні системи? Ваш досвід може стати критично важливим для збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України!” – йдеться у повідомленні.
Резюме можна надсилати за адресою [email protected].
ЗСУ шукають ШI-спеціалістів, які:
- мають практичний досвід у галузях штучного інтелекту, машинного навчання, обробки даних або робототехніки;
- готові вирішувати нестандартні завдання в умовах війни;
- хочуть долучитися до інноваційних проєктів у Збройних Силах України.
Пріоритетні напрями роботи:
- розробка та впровадження рішень зі штучного інтелекту;
- автоматизація систем управління та аналізу;
- програмування інтелектуальних систем;
- R&D і тестування AI-прототипів;
- інтеграція AI-рішень у військову інфраструктуру.
У резюме обов’язково треба вказати:
- рівень освіти (цивільну та військову, якщо є);
- військове звання й підрозділ (для тих, хто вже проходить військову службу);
- володіння мовами;
- технічні навички та проєкти, пов’язані з AI;
- досвід роботи у сфері штучного інтелекту або суміжних галузях.
Після розгляду резюме з вами зв’яжеться представник Збройних Сил України для обговорення подальших кроків та можливостей проходження військової служби у відповідних підрозділах.