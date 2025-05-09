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ЗСУ запрошують фахівців зі штучного інтелекту на службу за фахом

Збройні сили шукають фахівців, які мають практичний досвід у галузях штучного інтелекту, машинного навчання, обробки даних або робототехніки.

ЗСУ запрошують фахівців зі штучного інтелекту на службу за фахом
Фото: СтратКом ЗСУ

Збройні сили України запрошують фахівців зі штучного інтелекту на службу за фахом. 

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

“Ви розробляєте нейронні мережі, працюєте з великими даними або створюєте інтелектуальні системи? Ваш досвід може стати критично важливим для збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України!” – йдеться у повідомленні. 

Резюме можна надсилати за адресою [email protected]

ЗСУ шукають ШI-спеціалістів, які:

  • мають практичний досвід у галузях штучного інтелекту, машинного навчання, обробки даних або робототехніки;
  • готові вирішувати нестандартні завдання в умовах війни;
  • хочуть долучитися до інноваційних проєктів у Збройних Силах України.

Пріоритетні напрями роботи:

  • розробка та впровадження рішень зі штучного інтелекту;
  • автоматизація систем управління та аналізу;
  • програмування інтелектуальних систем;
  • R&D і тестування AI-прототипів;
  • інтеграція AI-рішень у військову інфраструктуру.

У резюме обов’язково треба вказати:

  • рівень освіти (цивільну та військову, якщо є);
  • військове звання й підрозділ (для тих, хто вже проходить військову службу);
  • володіння мовами;
  • технічні навички та проєкти, пов’язані з AI;
  • досвід роботи у сфері штучного інтелекту або суміжних галузях.

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Після розгляду резюме з вами зв’яжеться представник Збройних Сил України для обговорення подальших кроків та можливостей проходження військової служби у відповідних підрозділах.
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