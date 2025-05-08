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​Законопроєкт про військового омбудсмана зареєстрували в Раді для позачергового розгляду

У документі прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах тощо.

​Законопроєкт про військового омбудсмана зареєстрували в Раді для позачергового розгляду
Ілюстративне фото
Фото: телеканал “Рада”

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд Верховної Ради. 

Про це повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Вона зазначила, що проєкт закону за підписом президента зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду.

"Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів", - сказала Решетилова.

Відповідно до документу, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі "Про національну безпеку України".

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.
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