​Законопроєкт про військового омбудсмана зареєстрували в Раді для позачергового розгляду

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд Верховної Ради.
Про це повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.
Вона зазначила, що проєкт закону за підписом президента зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду.
"Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів", - сказала Решетилова.
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Відповідно до документу, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі "Про національну безпеку України".
У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.
- У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров представив президенту концепцію запровадження інституції військового омбудсмана. Він також зазначав, що на цю посаду є декілька кандидатів.
- 30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на пост уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.
- Станом на 25 березня 2025 року Решетилова отримала понад 5 тисяч звернень від бійців і членів їхніх сімей. Також в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців.