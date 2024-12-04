Умєров анонсував подання законопроєкту про створення інституції військового обмудсмена

Міністр оборони Рустем Умєров представив президенту концепцію запровадження інституції військового омбудсмена. Першим кроком уже стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, і воно, за словами міністра, вже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїздами на місця порушень, проведенням перевірок та забезпеченням відновлення прав наших воїнів.

Наступним кроком стане запровадження інституції військового омбудсмена. Володимир Зеленський доручив підготувати презентацію відповідного законопроєкту.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення", – сказав міністр.

Умєров сказав, що невдовзі цей документ винесуть на розгляд депутатів Верховної Ради.