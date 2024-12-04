РФ тримає у Середземному морі 4 ракетоносії залпом до 41 "Калібра"

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями "Калібрів". Загальний залп ракет складає до 24 крилатих ракет.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

У Середземному морі знаходяться 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.