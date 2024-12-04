Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ тримає у Середземному морі 4 ракетоносії залпом до 41 "Калібра"

У  Чорному морі знаходяться 4 ворожі кораблі.

РФ тримає у Середземному морі 4 ракетоносії залпом до 41 "Калібра"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями "Калібрів". Загальний залп ракет складає до 24 крилатих ракет.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС.

У Середземному морі знаходяться 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies