РФ тримає у Середземному морі 4 ракетоносії залпом до 41 "Калібра"

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі, які є носіями "Калібрів". Загальний залп ракет складає до 24 крилатих ракет.
Про це повідомили у пресслужбі ВМС.
У Середземному морі знаходяться 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.
У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
- За даними руху опору «Атеш», у Новоросійську під посиленою охороною перебуває фрегат «Адмірал Макаров» – носій крилатих ракет «Калібр», пошкоджений у жовтні 2022 року.