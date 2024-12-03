Зеленський: донецькі напрямки потребують суттєвого посилення

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, напрямки на Донеччині потребують суттєвого посилення.

"Сьогодні було багато роботи саме щодо нашої армії – відповідні наради. На початку дня – Головком, доповідь щодо ситуації, основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів", — каже Зеленський.

Щодо постачання зброї Україна детально говорить із партнерами і працює сама, збільшуючи власне виробництво та українську оборонну промисловість.

"Буде більше нашої далекобійності", — підкреслив Президент.