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Зеленський: донецькі напрямки потребують суттєвого посилення

Зокрема, це стосується постачання Силам оборони зброї від партнерів.

Зеленський: донецькі напрямки потребують суттєвого посилення
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, напрямки на Донеччині потребують суттєвого посилення. 

"Сьогодні було багато роботи саме щодо нашої армії – відповідні наради. На початку дня – Головком, доповідь щодо ситуації, основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів", — каже Зеленський.

Щодо постачання зброї Україна детально говорить із партнерами і працює сама, збільшуючи власне виробництво та українську оборонну промисловість.

"Буде більше нашої далекобійності", — підкреслив Президент.

  • Від початку доби 3 грудня, ворог 125 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак.
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