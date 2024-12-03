Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Білий Янгол" евакуював двох дітей та дорослих з-під обстрілів у Кураховому Донецької області

Правоохоронці евакуювали двох дітей, шістьох дорослих та собаку.

"Білий Янгол" евакуював двох дітей та дорослих з-під обстрілів у Кураховому Донецької області

Поліцейським "Білого Янгола" вдалося двох дітей, шістьох дорослих і собаку з-під обстрілів у місті Курахове Донецької області.

Про це повідомляє МВС УКраїни.

Спершу правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми. "17-річній Владлені та 10-річному Марку довелося пережити чимало обстрілів. Щоб вижити, вони разом з батьками ховалися в підвалі", — ідеться у повідомленні МВС України.

Також поліцейські врятували подружжя, чию оселю зруйнували російські снаряди. Чоловік і дружина дивом залишилися живими: "Стіни у квартирі обрушилися, все завалило. Ледь встигли дістатися шафи, щоб взяти хоч якісь речі".

Правоохоронці передали евакуйованих людей волонтерам. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies