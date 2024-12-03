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Сили оборони: росіяни "кидають" на штурми колишніх ув’язнених жінок

Російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

Сили оборони: росіяни "кидають" на штурми колишніх ув’язнених жінок
Фото: Сили оборони Запорізького краю

На Курахівському, Времівському, Покровському напрямках російська армія активно стягує резерви для штурмових дій. Крім цього росіяни залучають до штурмів колишніх засуджених жінок.

Про це заявляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, ворог підтягує резерви, які були на інших напрямах. Командування ЗС РФ вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. 

Він додав, що російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну. Деякі полонені розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менше ніж місяць.

"Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі  броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій. Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені. А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це  колишні засуджені із загонів «Шторм», саме ці загони формуються із колишніх засуджених", —  повідомляє Волошин.

Речник додає, що російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну.

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