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Армія Росії вдарила з артилерії по Херсонщині, загинула людина, двоє поранені (оновлено)

Загинула людина, двоє поранені. 

Армія Росії вдарила з артилерії по Херсонщині, загинула людина, двоє поранені (оновлено)
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці. За інформацією Херсонської прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок артилерійського обстрілу армією Росії у 48-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення передпліччя. Його госпіталізували.

45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу. 

  • Внаслідок російського обстрілу за минулу добу в Херсонській області пошкоджені будинки і критична інфраструктура, авто, газогін, гараж і господарча будівля. Троє людей поранені.
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