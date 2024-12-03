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США надішлють в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін

Президент Джо Байден погодив надання таких мін у листопаді.

США надішлють в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін
Процес заряджання M139 Volcano
Фото: mil.in.ua

США у межах останнього оголошеного пакету допомоги відправлять в Україну три типи дистанційних протипіхотних мін з функцією самознищення.

Про це пише газета New York Times.

Перша міна ‒ це 155-мм снаряд ADAM (Area Denial Artillery Munition), який відкривається у повітрі та випускає 36 невеликих мін, які розгортають триніжки під час приземлення. Коли розтяжки порушуються, міна викидає маленьку боєголовку, яка вибухає.

Друга ‒ це переносні системи постановки змішаних мінних полів MOPMS (Modular Pack Mine System), може переноситися двома солдатами та розкидає 17 протитанкових мін і чотири протипіхотні міни на прилеглу територію.

Остання система називається Volcano, яка викидає суміш протипіхотних і протитанкових мін із балонів, встановлених на вантажівках або вертольотах, щоб швидко створювати мінні поля.

Це буде друга партія протипіхотних мін, яку Україна отримає від США. Білий дім дозволив відправку протипіхотних мін в Україну у вересні 2023 року. 

Спочатку Вашингтон надав 1000 155-міліметрових артилерійських снарядів RAAMS для дистанційної протиброньової мінної системи, які запускаються з гаубиць і розкидають невеликі міни для знищення танків противника.

Таку зброю називають нестійкими мінами, оскільки вона призначена для самознищення через заданий проміжок часу. Зазначимо, такі міни часто виходять з ладу під час бою. У Пентагоні заявили, що станом на 21 жовтня Сполучені Штати відправили в Україну понад 70 тисяч таких снарядів.

  • 20 листопада американське Міноборони оголосило, що надішле Україні протипіхотні міни. Як пише Washington Post, українські чиновники пообіцяли не використовувати міни у густонаселеній місцевості.
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