Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Нацгвардія зможе брати участь у місіях Європейських Сил Жандармерії

Українські нацгвардійці отримали статус “спостерігача” у EUROGENDFOR, який дозволяє їм таку можливість.

Нацгвардія зможе брати участь у місіях Європейських Сил Жандармерії

Нацгвардія України набула статусу “Спостерігача” Європейських Сил Жандармерії, повідомили у МВС.

Відповідна Декларація була підписана під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR). Україну представляла делегація Національної гвардії України на чолі з командувачем Олександром Півненком. 

“Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Підписуйтесь на наш Google News

Статус “Спостерігача” відкриває можливість участі в місіях, навчаннях EUROGENDFOR, обміну досвідом.

“Це дозволить вивчати та запроваджувати європейські практики, стандарти забезпечення громадської безпеки та порядку, протидії злочинності, терористичним загрозам”, ‒ пояснили у міністерстві. 

Нацгвардійці також зможуть реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги і брати участь у міжнародних заходах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies