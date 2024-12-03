Нацгвардія зможе брати участь у місіях Європейських Сил Жандармерії

Українські нацгвардійці отримали статус “спостерігача” у EUROGENDFOR, який дозволяє їм таку можливість.

Нацгвардія України набула статусу “Спостерігача” Європейських Сил Жандармерії, повідомили у МВС.

Відповідна Декларація була підписана під час засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських Сил Жандармерії (EUROGENDFOR). Україну представляла делегація Національної гвардії України на чолі з командувачем Олександром Півненком.

“Національна гвардія України інтегрувалася до європейської спільноти правоохоронних формувань з військовим статусом з метою реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Статус “Спостерігача” відкриває можливість участі в місіях, навчаннях EUROGENDFOR, обміну досвідом.

“Це дозволить вивчати та запроваджувати європейські практики, стандарти забезпечення громадської безпеки та порядку, протидії злочинності, терористичним загрозам”, ‒ пояснили у міністерстві.

Нацгвардійці також зможуть реалізовувати проєкти міжнародної технічної допомоги і брати участь у міжнародних заходах.