На Харківщині внаслідок обстрілів росіян постраждала 80-річна жінка

Минулої доби внаслідок обстрілів росіян у Харківській області поранення отримала 80-річна жінка, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вранці та ввечері російська армія обстрілювала з реактивних систем залпового вогню Куп’янський район області.

У Куп’янську пошкоджено 7 приватних будинків.

У селі Пристин, де постраждала жінка, пошкодження отримали 5 приватних будинків.

Додамо, як інформував Генштаб ЗСУ, за підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 49 людей.