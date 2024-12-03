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За минулу добу росіяни вбили на Донеччині одну людину, поранили трьох

Жертвою російських окупантів став мешканець Покровська.

Протягом минулої добри росіяни вбили у Донецькій області одну людину.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Жертвою російських окупантів став мешканець Покровська.

Ще 3 людини в області дістали поранення ‒ одна у Покровську і двоє у Шевченку.

Усього від початку російського вторгнення в області загинуло 2888 осіб і поранено 6478.

“Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи”, ‒ зазначив голова Донецької ОВА.

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За добу 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 4 людини поранені.

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