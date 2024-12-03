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У Київській області внаслідок падіння уламків є пошкодження. Зачепило і газову трубу

Знищено гараж. 

У Київській області внаслідок падіння уламків є пошкодження. Зачепило і газову трубу
Ворожі уламки знищили гараж у Київській області
Фото: Поліція Київської області

У Київській області в одному населеному пункті є пошкодження внаслідок падіння уламків. За даними голови ОВА Руслана Кравченка, пошкоджено чотири приватні оселі, два авто, знищено гараж із господарчим блоком і паркан.

У будинках вибиті вікна й двері, зачепило і дахи. Влучань по інфраструктурі не було. 

"В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих, за інформацією поліції та ОВА, немає. 

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  • За даними Повітряних сил, ворог атакував 28 ударними БпЛА. ППО збила 22 дрони. Є пошкодження інфраструктури в Тернопільській та Рівненській області. 
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