У Київській області внаслідок падіння уламків є пошкодження. Зачепило і газову трубу

У Київській області в одному населеному пункті є пошкодження внаслідок падіння уламків. За даними голови ОВА Руслана Кравченка, пошкоджено чотири приватні оселі, два авто, знищено гараж із господарчим блоком і паркан.
У будинках вибиті вікна й двері, зачепило і дахи. Влучань по інфраструктурі не було.
"В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих, за інформацією поліції та ОВА, немає.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував 28 ударними БпЛА. ППО збила 22 дрони. Є пошкодження інфраструктури в Тернопільській та Рівненській області.