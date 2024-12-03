У Київській області внаслідок падіння уламків є пошкодження. Зачепило і газову трубу

У Київській області в одному населеному пункті є пошкодження внаслідок падіння уламків. За даними голови ОВА Руслана Кравченка, пошкоджено чотири приватні оселі, два авто, знищено гараж із господарчим блоком і паркан.

У будинках вибиті вікна й двері, зачепило і дахи. Влучань по інфраструктурі не було.

"В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих, за інформацією поліції та ОВА, немає.