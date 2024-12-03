Російська армія вже втратила понад 745 тисяч військових

За останню добу військо окупантів зменшилося на 1780 осіб.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 745 700 військових, за останню добу військо окупантів зменшилося на 1780, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також росіяни позбулися 8 танків (загалом 9486), 22 бойових броньованих машин (загалом 19419) і 23 артилерійських систем (загалом 20976).

Інші втрати армії РФ: