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Російська армія вже втратила понад 745 тисяч військових

За останню добу військо окупантів зменшилося на 1780 осіб.

Російська армія вже втратила понад 745 тисяч військових
Фото: Скрін з відео

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 745 700 військових, за останню добу військо окупантів зменшилося на 1780, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також росіяни позбулися 8 танків (загалом 9486), 22 бойових броньованих машин (загалом 19419) і 23 артилерійських систем (загалом 20976).

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Інші втрати армії РФ:

  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаки – 369 (+0) од,
  • гелікоптери – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 30666 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3627 (+8).

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