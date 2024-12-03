Російська армія вже втратила понад 745 тисяч військових

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 745 700 військових, за останню добу військо окупантів зменшилося на 1780, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також росіяни позбулися 8 танків (загалом 9486), 22 бойових броньованих машин (загалом 19419) і 23 артилерійських систем (загалом 20976).
Інші втрати армії РФ:
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаки – 369 (+0) од,
- гелікоптери – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 30666 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 3627 (+8).