Українські захисники зачистили околиці Новомлинська на Харківщині від російських військових, таким чином вибивши окупантів із плацдарму на правому березі Оскілу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

“На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду”, ‒ йдеться у повідомленні.

Однак Сили оборони, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

“Унаслідок успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори”, ‒ додали у Генштабі.

Минулої доби за підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.