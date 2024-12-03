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На Харківщині ЗСУ вибили окупантів із плацдарму на правому березі Оскілу

Сили оборони зачистили околиці Новомлинська Куп'янського району від росіян.

На Харківщині ЗСУ вибили окупантів із плацдарму на правому березі Оскілу
Фото: armyinform.com.ua

Українські захисники зачистили околиці Новомлинська на Харківщині від російських військових, таким чином вибивши окупантів із плацдарму на правому березі Оскілу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

“На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду”, ‒ йдеться у повідомленні. 

Однак Сили оборони, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму. 

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Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

“Унаслідок успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори”, ‒ додали у Генштабі.

Минулої доби за підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

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