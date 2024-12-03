Головне за ніч та ранок вівторка, 3 грудня: атака дронів на Тернопіль, понад 200 боєзіткнень, заява МЗС України

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив на своїй сторінці у Telegram про влучання російського "шахеда" в об'єкт енергетичної інфраструктури на території міста.

За словами посадовця, частина Тернополя залишилася без світла. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Мер попросив містян зарядити свої гаджети та зробити запаси води.

Учора росіяни вдарили дроном по будинку в Тернополі, вбили людину. Булі і поранені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 14 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та вчинив 381 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 745 700 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Армія ворога знову просунулася в Кураховому, а також у Старих Тернах і поблизу Кругляківки та Пушкіного, йдеться в оновлених даних аналітиків Deep State. Вони уточнили й лінію зіткнення біля Нового Комара.

Усі ці населені пункти, окрім Кругляківки, розташовані в Донецькій області. Кругляківка належить до Харківської.

Українські захисники зачистили околиці Новомлинська на Харківщині від російських військових, таким чином вибивши окупантів із плацдарму на правому березі Оскілу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

“На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, противник намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду”, ‒ йдеться у повідомленні. Однак Сили оборони, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму.

Зокрема воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника.

“Унаслідок успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори”, ‒ додали у Генштабі.

Як стверджує "Українська правда" із посиланням на свої джерела у фракції "Слуга народу", главою новоствореного Міністерства об'єднання українців стане Олексій Чернишов.

Колишній очільник Київської обласної держадміністрації та Міністерства розвитку громад та територій наразі обіймає посаду голови правління "Нафтогазу України".

Ідею призначити Чернишова у нове відомство монобільшість обговорюватиме на засіданні франції, яке має відбутися сьогодні, 3 грудня. Так само "слуги" говоритимуть про нову посаду для нардепки від "Батьківщини" Альони Шкрум, яка заявила про складання мандата. Політикиня, ймовірно, працюватиме заступницею віцепрем'єра з питань відновлення Олексія Кулеби.

Міністерство закордонних справ у 30 річницю підписання так званого Будапештського меморандуму (Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) опублікувало офіційну заяву із закликом надати державі дієві гарантії безпеки – уже зараз запросити її до НАТО, а згодом – зробити повноправним членом.

"Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати. Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали", – пояснили в міністерстві.

"Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки. Звертаємося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – наголосили в заяві.

Докладніше – в новині.

Агенція Reuters після спілкування з високопоставленими дипломатами країн НАТО стверджує, що на зустрічі міністрів закордонних справ цього тижня проігнорують заклик української влади негайно запросити нашу країну до Альянсу.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга у листі до колег заявив, що запрошення позбавить Кремль однієї із причин вести війну проти України - а саме завадити приєднанню країни до НАТО. Проте серед 32 членів Альянсу немає згоди щодо ухвалення такого рішення у вівторок у Брюсселі.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, на те, щоб досягти консенсусу щодо цього питання "підуть тижні і навіть місяці". Якщо під час зустрічі міністрів запрошення України раптом стане предметом серйозного обговорення, "це буде несподіванка". Набагато ймовірніше, що представники урядів країн-членів НАТО розмірковуватимуть, "як Україні бути в найсильнішій позиції перед переговорами". В Альянcі бачать три ключові чинники: "гроші, зброя та мобілізація".

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