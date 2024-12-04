ВР підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

За його словами, пріоритет мають:

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

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