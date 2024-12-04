ВР підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
За його словами, пріоритет мають:
- Особи пенсійного віку;
- Ті, хто має на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю;
- Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років;
- Особи з інвалідністю ІІІ групи.
Підтримали законопроєкт 288 народних обранців.