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ВР підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

Всього підтримали документ 288 народних депутатів. 

ВР підтримала законопроєкт про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло
Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт, який надає пріоритетне право на компенсацію за знищене житло окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За його словами, пріоритет мають:

  • Особи пенсійного віку;
  • Ті, хто має на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю;
  • Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років;
  • Особи з інвалідністю ІІІ групи.

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Підтримали законопроєкт 288 народних обранців.

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