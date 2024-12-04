Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Deep State: ворог знову просунувся в Кураховому

Також росіяни мали просування поблизу інших населених пунктів. 

Deep State: ворог знову просунувся в Кураховому
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

Російська армія просунулася біля Сухих Ялів, у Кураховому, поблизу Костянтинопольського, Даченського і Пушкіного. 

Про це йдеться в оновлених даних Deep State. Саме тут, на Покровському і Курахівському напрямках, ворог атакує найбільше. 

Російська армія не полишає спроб захопити Покровськ – районний центр у Донецькій області. На захоплення міста ворог протягом місяців скеровує значні сили і найбільш підготовлені війська. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies