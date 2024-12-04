Deep State: ворог знову просунувся в Кураховому

Також росіяни мали просування поблизу інших населених пунктів.

Російська армія просунулася біля Сухих Ялів, у Кураховому, поблизу Костянтинопольського, Даченського і Пушкіного.

Про це йдеться в оновлених даних Deep State. Саме тут, на Покровському і Курахівському напрямках, ворог атакує найбільше.

Російська армія не полишає спроб захопити Покровськ – районний центр у Донецькій області. На захоплення міста ворог протягом місяців скеровує значні сили і найбільш підготовлені війська.