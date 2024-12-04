На Херсонщині окупанти вбили 2 людей, ще 5 – поранили

Також окупанти понівечили стільникову вежу та господарчу споруду.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Михайлівка, Берислав, Антонівка, Білозерка, Комишани, Широка Балка, Станіслав, Микільське, Милове, Саблуківка, Новорайськ, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Зміївка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській області російські окупанти вбили 2 людей, ще 5 – поранили.

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