На Херсонщині окупанти вбили 2 людей, ще 5 – поранили

У Херсонській області російські окупанти вбили 2 людей, ще 5 – поранили.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Михайлівка, Берислав, Антонівка, Білозерка, Комишани, Широка Балка, Станіслав, Микільське, Милове, Саблуківка, Новорайськ, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Зміївка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків.
Також окупанти понівечили стільникову вежу та господарчу споруду.
- Перед цим росіяни за добу вбили трьох людей на Херсонщині і 13 поранили.