Головне за вівторок, 3 грудня: обстріли Костянтинівки і Покровська, 180 боєзіткнень, засідання Ставки

Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, міністр національної єдності. Яким запам’ятається 1014-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 грудня відбулося 180 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 44 боєзіткнення, на Курахівському - ще 38.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 грудня – в новині.

Армія РФ у вівторок, 3 грудня, завдала ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області.

За інформацією Національної поліції, росіяни також скинули на Покровськ бомбою "УМПБ Д-30СН", поцілили в дев’ятиповерхівку. Загинула 61-річна жінка. Ще двоє цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і три цивільні автомобілі.

Унаслідок артилерійського обстрілу міста Костянтинівка одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. "Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.

Він також заслухав доповідь щодо випробування нових типів ракет, а також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 401 бійця Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліцейських та рятувальників.

87 з них отримали нагороди посмертно.

Герої отримали відзнаки “Хрест бойових заслуг”, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та “За мужність”, медалі “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За військову службу Україні” і “За бездоганну службу”, “За військову службу Україні.

У листопаді до лав Збройних сил України після самовільного залишення частини добровільно повернулися близько 6 тисяч військових.

Про це на брифінгу заявив начальник управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук, передає кореспондентка LB.ua.

"Упродовж останнього місяця 6 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися у військові частини (Ред.: після самовільного залишення в/ч, місця служби чи дезертирства)... Це 6 тисяч військових, які вже пройшли по стройовій", - сказав він.

Водночас Гринчук зазначив, що не може озвучити загальну кількість військовослужбовців, які самовільно залишили місця служби чи дезертували, оскільки ця інформація "є чутливою та може використовуватися ворогом". Статистика ж показує, що 40-60% військових, хто вчинив СЗЧ, добровільно повертаються у частини, наголосив він.

Докладніше – в новині.

Олексій Чернишов, який до сьогодні був СЕО "Нафтогазу", став віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності.

За проголосували 327 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в telegram. Це вже друга посада Чернишова в уряді: в 2020-2022 він був міністром з питань громад і територій.

До міністерської посади Олексій Чернишов був головою Київської обласної державної адміністрації.

Завтра, 4 грудня, в Україні світло вимикатимуть в одну та дві черги.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень

07:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан у країні на засіданні уряду, повідомляє YTN.

Юн Сок Йоль зазначив, що воєнний стан скасують, прийнявши вимоги Національних зборів, на засіданні Кабміну. Але наразі кворуму для прийняття рішень ще не зібрано, тому воєнний стан скасують, як тільки він з'явиться.

“Проте я прошу Національну асамблею негайно припинити безрозсудний акт паралізування функціонування держави через повторні імпічменти, законодавчі та бюджетні маніпуляції”, - наголосив президент Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про впровадження воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".

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