У листопаді після СЗЧ до лав ЗСУ добровільно повернулися близько 6 тисяч військових

29 листопада вступив в силу закон, який позбавляє відповідальності у разі першого факту СЗЧ чи дезертирства.

У листопаді до лав Збройних сил України після самовільного залишення частини добровільно повернулися близько 6 тисяч військових.

Про це на брифінгу заявив начальник управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук, передає кореспондентка LB.ua.

"Протягом останнього місяця 6 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися у військові частини (Ред.: після самовільного залишення в/ч, місця служби чи дезертирства)... Це 6 тисяч військових, які вже пройшли по стройовій", - сказав він.

Водночас Гринчук зазначив, що не може озвучити загальну кількість військовослужбовців, які самовільно залишили місця служби чи дезертували, оскільки ця інформація "є чутливою та може використовуватися ворогом". Статистика ж показує, що 40-60% військових, хто вчинив СЗЧ, добровільно повертаються у частини, наголосив він.

Гринчук нагадав, що 29 листопада набрав чинності закон, який дозволяє повернення на службу військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини, місце служби чи дезертували. Мова йде про такі порушення, які були вчинені військовослужбовцем до 29 листопада 2024 року, а також це стосується військовослужбовців, які добровільно вирішили повернуться до місця служби до 1 січня 2025 року.

За законом, командири військових частин мають продовжити службу для таких військових протягом 72 годин після повернення.

"Поновити його контракт, відновити грошове, продовольче, речовета інші види забезпечення. Але є одна особливість. Важливо, що грошові виплати за період відсутності військового у військової частині, як і інші види забезпечення, не здійснюються", - Гринчук.

Після повернення такі військові будуть розподілені у відповідні батальйони резерву армійських корпусів, оперативних командувань. Також міністром оборони визначені окремі 17 військових частин для таких військових.

"Закон без сумніву має покращити нашу оборонну здатність… Бо лише за останні 72 години (з 29 листопада, як набрав чинності закон) ми також можемо говорити, що вже 3 тисячі таких військовослужбовців стали в стрій", - додав Гринчук.

Як повідомлялося, 21 листопада Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 12095, який забезпечує правові механізми повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину або дезертували.