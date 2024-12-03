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У ТрО розповіли, скільки коштів отримує рекрут в навчальних центрах та після випуску з них

Зарплата солдата починається з 20 000 гривень, але також вони отримують від 30 000 до 100 000 додатково. 

Грошове забезпечення у солдата в Силах територіальної оборони починається з 20 000 гривень, а є ще додаткове грошове забезпечення – 30 000, 50 000 і 100 000 гривень. Сума залежить від складності завдання, періоду перебування та місця, повідомив заступник начальника центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка.

Тобто кожен курсант по прибуттю в навчальний центр гарантовано отримує 20 000 гривень. Після навчання військовий потрапляє в частину і там зарплата зростає.

"Якщо ти проштрафився, у тебе є догана або сувора догана, тебе взагалі позбавляють преміювальних, ти отримуєш 5-6000 грн свого окладу. Стимулюється нормальне ставлення до служби", – пояснив він.

Сувору догану бійцю можуть оголосити, зокрема, за неодноразове вживання алкоголю, наркотичних речовин. 

№Система покарання насправді існує. Як систем заохочення, так і система покарання. Є покарання, які стимулюють якісно виконувати", – додав Швайка. 

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