Президент Південної Кореї анонсував скасування воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан у країні на засіданні уряду.
Про це повідомляє YTN.
Юн Сок Йоль зазначив, що воєнний стан скасують, прийнявши вимоги Національних зборів, на засіданні Кабміну. Але наразі кворуму для прийняття рішень ще не зібрано, тому воєнний стан скасують, як тільки він з'явиться.
“Проте я прошу Національну асамблею негайно припинити безрозсудний акт паралізування функціонування держави через повторні імпічменти, законодавчі та бюджетні маніпуляції”, - наголосив президент Південної Кореї.
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".
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Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
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У вересні стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".
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Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.
- Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.