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Президент Південної Кореї анонсував скасування воєнного стану

Наразі кворуму для прийняття рішень ще не зібрано.

Президент Південної Кореї анонсував скасування воєнного стану
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує воєнний стан у країні на засіданні уряду.

Про це повідомляє YTN.

Юн Сок Йоль зазначив, що воєнний стан скасують, прийнявши вимоги Національних зборів, на засіданні Кабміну. Але наразі кворуму для прийняття рішень ще не зібрано, тому воєнний стан скасують, як тільки він з'явиться.

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“Проте я прошу Національну асамблею негайно припинити безрозсудний акт паралізування функціонування держави через повторні імпічменти, законодавчі та бюджетні маніпуляції”, - наголосив президент Південної Кореї.

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