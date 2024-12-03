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Південна Корея оголошує про введення воєнного стану

Президент Південної Кореї пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок"

Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".

Про це повідомляє The Korea Herald та AP.

"Президент Юн Сок Йоль заявив у вівторок на брифінгу, що Південна Корея оголошує воєнний стан, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя", — пише видання.

Також Юн пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок". Демократична партія скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.

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