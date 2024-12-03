Південна Корея оголошує про введення воєнного стану

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".
Про це повідомляє The Korea Herald та AP.
"Президент Юн Сок Йоль заявив у вівторок на брифінгу, що Південна Корея оголошує воєнний стан, щоб не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя", — пише видання.
Також Юн пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити конституційний демократичний порядок". Демократична партія скликала екстрене засідання своїх законодавців після заяви Юна.
- Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
- У вересні стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".
- Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.
- Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.