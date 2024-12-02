Представник ГУР: 2000 військових КНДР уже направили в підрозділи, які ведуть активні бої

Cолдати марширують під час військового параду на площі Кім Ір Сена в честь 75-ї річниці заснування Корейської народної армії у П

Північнокорейські військові, які зараз перебувають на полігонах у Курській області Росії, проходять не лише загальновійськову підготовку, а й підготовку для керування БпЛА. Це означає, що всі військові, які повернуться додому, не лише самі будуть навчені сучасним методам війни, а й зможуть бути інструкторами для інших, що становить додаткову небезпеку для регіону, сказав у інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Українській розвідці невідомо, в яких саме ролях корейці братимуть участь у бойових діях. Станом на зараз 2000 військових з Північної Кореї передали в бойові підрозділи, а ще 9000 перебувають у оперативному резерві.

"Тут є три варіанти розвитку подій. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території України. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території Росії, на території Курщини. Або вони залишаться в оперативному резерві на другій лінії оборони, що в принципі для України теж становить небезпеку. Чому? Тому що це дасть можливість звільнити певну кількість російських військовослужбовців, які будуть залучені до ведення активних бойових дій", – пояснив розвідник.

Він додав, що ці 2000 військових, які вже направлені, потрапили до бригад морської піхоти та дивізії повітрянодесантних військ.

"Якщо вони вже потрапили в ті підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить ми можемо з упевненістю сказати, що вони теж уже долучилися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", – сказав представник Головного управління розвідки.

Участь КНДР у війні

Станом на початок листопада Росія тримала в Курській області близько 11 000 військових із КНДР. Пхеньян відправив росіянами, зокрема, декілька сотень офіцерів, а командує ними топгенерал.

За даними Зеленського, контингент КНДР у Росії може зрости до 100 000.

Вперше про відправку військових Київ повідомив у жовтні, а про те, що КНДР допомагає зі зброєю, було відомо давно. За оцінкою ГУР, з початку жовтня Північна Корея відправила до Росії понад 100 артилерійських систем різних типів та близько сотні балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24.