Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Глава німецької розвідки заявив, що Росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: КНДР вже передала Росії 100 балістичних ракет та понад 100 артсистем

Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру.

ГУР: КНДР вже передала Росії 100 балістичних ракет та понад 100 артсистем
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

З початку жовтня 2024 року Північна Корея відправила до Росії понад 100 артилерійських систем різних типів та близько сотні балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24.

Про це у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" повідомили в ГУР МО.

"Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм РСЗВ М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24 (станом на листопад 2024-го поставлено понад 5 млн одиниць та 100 одиниць відповідно)", — ідеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що з території КНДР на територію РФ переміщено понад 60 одиниць САУ М-1989 "Koksan" калібром 170-мм. Частину цих артсистем планувалось доставити до Саратовського Вищого артилерійського командного училища, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу.

Інформація щодо стану зазначених артсистем відсутня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies