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Росіяни розпочали "полювання на відьом" на ТОТ Луганщини: проти українців відкривають кримінальні справи

За останні два місяці на Луганщині було відкрито 68 кримінальних проваджень за звинуваченнями у роботі на українські спецслужби та розпалюванні ненависті.

Росіяни розпочали "полювання на відьом" на ТОТ Луганщини: проти українців відкривають кримінальні справи
Фото: belnovosti.by

Російські окупанти посилили репресії проти населення окупованої Луганщини. Лише за останні два місяці проти українсбкого населення відкрили 68 кримінальних справ.

Про це інформує начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, репресивні заходи не залежать від наявності чи відсутності російського паспорта у місцевих жителів. Людей звинувачують у роботі на українські спецслужби, участі в терористичних організаціях, розпалюванні ненависті чи неповідомленні про так звані злочини за законодавством РФ.

Лише за останні два місяці на Луганщині було відкрито 68 кримінальних проваджень за такими звинуваченнями. Ці заходи стали інструментом для російських силовиків, які намагаються продемонструвати свою ефективність, ігноруючи людські життя.

Особливо вразливими стають ті, хто залишається на окупованих територіях, де більшість населення не має доступу до інтернету і не може стежити за постійними змінами в російських законах.

Крім масових репресій, у Луганську військові рф активно формують у молодого покоління лояльність до окупаційної влади та ненависть до України.

Ситуація в регіоні залишається напруженою через постійне посилення репресій і воєнну мілітаризацію, спрямовану на формування покоління, що підтримує окупаційний режим.

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