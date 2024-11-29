Міноборони дозволило використання у військах екскаватора JCB HMEE

Це один з найпопулярніших екскаваторів багатьох армій світу.

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило до використання у військах швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE, повідомляє пресслужба відомства.

Екскаватор JCB HMEE (від англ. High Mobility Engineer Excavator - високомобільний інженерний екскаватор) – броньована спеціальна машина, призначена для виконання широкого спектра завдань.

“Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

JCB HMEE важить близько 16 т. Розвиває швидкість до 100 км/год, забезпечує повний захист екіпажу, сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

Його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують високу продуктивність на бездоріжжі.

Спеціально посилені для військових потреб підвіска і гальма забезпечують контрольовану та безпечну роботу.

Кабіна бронеекскаватора ергономічно розроблена для максимальної продуктивності оператора, обладнана кондиціонером.