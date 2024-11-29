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Генштаб: росіяни найбільше тиснуть на Курахівському, Времівському і Покровському напрямках

На Гуляйпільському ворог застосовує штурмову авіацію.

Генштаб: росіяни найбільше тиснуть на Курахівському, Времівському і Покровському напрямках
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Станом на 16.00 29 листопада кількість ворожих атак зросла до 123. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Основні зусилля окупанти прикладають на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках, де провели понад половину від усіх атак на території України. Окрім того, ворог активно діє на Лиманському напрямку.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Від обстрілів армії РФ сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Грем’ячка, Прогрес, Нова Гута та Відродженівське. 

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.

Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю. 

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. З початку доби українські воїни відбили вже 16 атак. 

На Краматорському загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Наразі триває дві атаки окупантів.

На Торецькому українські захисники відбили ворожу атаку в районі Дружби, також ворожа авіація завдала ударів по Олександро-Калиновому та Олександро-Шультиному.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 19 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку - загарбники 33 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Десять боїв продовжуються.

На Времівському загарбники провели 22 атаки позицій українських військ поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. 11 боєзіткнень тривають, також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Новосілці та Макарівці.

На Гуляйпільському ворог застосовує штурмову авіацію, бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Гуляйполе.

На Придніпровському ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 11 атак російських загарбників, бої продовжуються.

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