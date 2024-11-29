Ситуація в економіці росії сьогодні виглядає складним пазлом, складеним із економічних санкцій та обмежень і величезних військових витрат, які практично поглинули весь потенціал країни. Під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів рубль продовжує своє падіння, а економіка все більше нагадує джерело глибоких проблем, які кремль не може або не хоче вирішувати.

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Війна в Україні не лише ставить Росію перед геополітичними проблемами, але й обтяжує її економіку. Тож чи є падіння рубля просто наслідком міжнародних санкцій, чи це сигнал про втрату стабільності в економіці країни?

Курс рубля на тлі глобальних санкцій та зниження виробництва демонструє яскраві ознаки економічної нестабільності. На кінець листопада 2024 року російський рубль знову перевищив 100 за долар, що є рекордно низьким рівнем з березня 2022 року. За цією цифрою стоїть не лише санкційна політика Заходу, а й внутрішня слабкість економіки росії.

Проте, незважаючи на це, падіння валютного курсу насправді може бути вигідним для російського бюджету, оскільки значна частина доходів країни надходить у валюті, падіння рубля дозволяє конвертувати валютні надходження у більші суми в рублях, що дає можливість Мінфіну та Центробанку рф виконувати план доходів, навіть попри економічні труднощі.

Не можна не згадати, що падіння рубля спричинене насамперед через санкції, які впливають на основні фінансові потоки росії. Падіння відбувається на фоні зниження економічної активності, низьких цін на нафту та газ, а також зростаючих витрат на військові потреби. Понад те, росія стикається з рецесією, яка не дає економіці стабільно розвиватися, а відсутність інвестицій і зменшення обсягів виробництва лише погіршують ситуацію.

Військові витрати: Війна в Україні є безумовним основним пріоритетом для кремля, але це стає все більш важким тягарем для російського бюджету. Зростання витрат на військові потреби змушує уряд шукати нові джерела фінансування, включаючи позики та скорочення соціальних виплат. Крім того, невидимий ефект війни — це витрати на мобілізацію, а також руйнування інфраструктури, що вимагатиме додаткових коштів для відновлення.

Проте економіка не здатна вічно витримувати таке навантаження. Державні доходи не зростають із достатньою швидкістю, і на цьому тлі кремль змушений йти на певні поступки в політиці — зокрема, в питаннях трудової міграції та кадрових ротаціях.

Фінансування дефіциту бюджету: Згідно з останніми оцінками економістів, фінансова ситуація росії продовжує погіршуватися, і ключовою проблемою залишається забезпечення фінансування дефіциту бюджету. Оскільки пряме кредитування Мінфіну заборонене, російський уряд змушений вдаватися до хитрої схеми, у якій Центробанк росії надає кредити комерційним банкам, які у свою чергу викуповують облігації федерального боргу. Після цього банки передають ці облігації назад до Центробанку в обмін на готівку, що дозволяє фінансувати різні бюджетні потреби або інвестувати в економіку.

Загальна сума цього кредитування може досягати 2 трильйонів рублів, що значно збільшує залежність російської економіки від банківського сектору. Однак ця схема також ставить під сумнів стабільність фінансової системи, оскільки знижує резерви національного добробуту і посилює ризики в умовах нестабільності на нафтовому ринку.

Водночас, прогнози на наступний рік свідчать про ще більший дефіцит бюджету — до 3,3 трильйонів рублів. Економісти вважають, що уряд буде змушений вжити непопулярних заходів для вирішення фінансових проблем, ймовірно, за рахунок вилучення коштів з населення. Поки що не зрозуміло, яким чином це буде реалізовано, але тенденція до цього вже чітко простежується. Цей фактор лише погіршує ситуацію в довгострокових економічних перспективах росії.

В підсумку, збільшення військових витрат, посилення санкційного тиску та потреба мобілізувати економіку формують вибухову суміш факторів, здатних спричинити серйозні потрясіння в найближчі роки, руйнуючи не лише фінансову стабільність, а й соціальну ситуацію в рф.