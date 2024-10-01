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Росія не припиняє збільшувати інвестиції в військову сферу і запланувала рекордні видатки

Країна-агресор другий рік поспіль закладає рекордні бюджети на "оборону".

Росія не припиняє збільшувати інвестиції в військову сферу і запланувала рекордні видатки
Фото: EPA/UPG

Наступного року країна-агресор Росія збирається збільшити оборонний бюджет на 25% – до рекордного рівня, пише The Guardian із посиланням на проєкти бюджетних документів. Згідно з ними, на сектор оборони росіяни збираються віддати 13,5 трлн рублів (понад $144 млрд).

Це на 3 трлн рублів більше, ніж фінансування цього року, яке уже було рекордним. Тим часом соціальні витрати Москва планує скоротити на 16%.

Величезні російські інвестиції в армію стурбували європейських аналітиків, які заявили, що НАТО недооцінила здатність Росії підтримувати довготривалу війну. Тим часом Україна стикається з невизначеністю щодо рівня майбутньої підтримки з боку найближчих союзників.

Журналісти звернули увагу на думку аналітиків, які вважають, що довгострокові економічні перспективи Росії набагато похмуріші, ніж вони були до вторгнення.

Поворот Кремля до Китаю та інших ринків, зрив санкцій та інші обхідні шляхи не можуть компенсувати прямий доступ до західних ринків або технологій. Бум військових витрат у Росії спричинив стрімке зростання інфляції, змусивши центральний банк підвищити вартість запозичень, у той час як країна бореться з гострою нестачею робочої сили, оскільки Москва перекачує фіскальні та фізичні ресурси в армію.

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