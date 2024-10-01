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189 боїв, з них понад 40 – на Покровському напрямку: Генштаб опублікував добове зведення

Цей напрямок залишається найважчим за кількістю нападів. 

189 боїв, з них понад 40 – на Покровському напрямку: Генштаб опублікував добове зведення
Фото: facebook.com/17otbr

Протягом доби в Україні відбулося 189 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів (шість ракет), 74 авіаударів (128 КАБ), провела майже 4700 артилерійських обстрілів.

На Харківському напрямку росіяни 16 разів намагалися штурмувати позиції в районі населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе і Вовчанськ. Успіху не мав, повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку було 24 зіткнення. Сили оборони відбивали штурми біля Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог провів 24 атаки. Намагався просунутися, серед іншого, у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки і в Серебрянському лісництві. По Серебрянському лісі вдарила понад 60 некерованими авіаракетами.

На Сіверському було три атаки поблизу Верхньокам'янського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували тричі в районі Часового Яру. Всі ворожі штурми захисники зупинили.

На Торецькому було 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Нелипівки та Щербинівки.

Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 43 штурми і наступи окупантів. Ворог атакував у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентарція атак була біля Селидового – там відбили 20 штурмів.

На Курахівському напрямку захисники відбивали 31 штурм біля Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного і Катеринівки.

На Времівському ворог провів вісім штурмів у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Задіював авіацію.

На Оріхівському окупанти атакували в районі Малої Тоукмачки, отримали відсіч.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках росіяни штурмів не проводили.

  • Протягом тижня найбільша кількість атак окупантів припала на Покровський напрямок. Також росіяни не припиняють інтенсивні атаки на Курахівському. 
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