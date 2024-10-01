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У Держприкордонслужбі відзначили зменшення спроб незаконного перетину кордону

Улюблені напрямки для порушників - Молдова та Румунія.

У Держприкордонслужбі відзначили зменшення спроб незаконного перетину кордону
Речник ДПСУ Андрій Демченко
Фото: Суспільне

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини" заявив про зменшення кількості спроб протиправного перетину громадянами кордону. Як пише Укрінформ, подібна тенденція спостерігається ще із серпня. 

За словами Демченка, здебільшого порушники намагаються потрапити за кордон поза пунктами пропуску. Проте є й випадки користування офіційними шляхами. Для цього громадяни підробляють документи, ховаються у транспортних засобах або ж "вишукують інші фіктивні моменти".

Найпопулярнішими "напрямками" для порушників слугують Молдова та Румунія: саме на кордоні з цими державами випадків незаконного перетину фіксується переважна більшість. 

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