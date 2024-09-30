"Частина політики Кремля": у ЦПД пояснили причину перевірки боєздатності білоруських військ

Основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна.

Масштабна перевірка боєздатності білоруських авіації та військ ППО є частиною політики Кремля, аби створити напругу на кордоні України з Білоруссю.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголошують, що на сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна.

"Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили", — зазначають у відомстві.

Також у ЦПД додають, що наразі у Білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України.