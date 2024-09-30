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На Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК

Енергетики не постраждали.

На Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК
наслідки обстрілу бригади ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

Як зазначили у компанії, ремонтна бригада працювала біля лінії фронту, де відновлювала пошкоджені повітряні лінії. У цей момент росіяни атакували її дронами.

"Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Дрон російських окупантів влучив у службову автівку та повністю зруйнував її", — ідеться у повідомленні. 

Бригаду евакуювали з місця обстрілу.  

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