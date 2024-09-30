На Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК

У Дніпропетровській області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії поблизу лінії фронту.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Як зазначили у компанії, ремонтна бригада працювала біля лінії фронту, де відновлювала пошкоджені повітряні лінії. У цей момент росіяни атакували її дронами.
"Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Дрон російських окупантів влучив у службову автівку та повністю зруйнував її", — ідеться у повідомленні.
Бригаду евакуювали з місця обстрілу.
- Понад тисячу ударів завдала Росія по об'єктах енергетики України, починаючи з жовтня 2022 року.