Запорізького ексвоєнкома судитимуть через залучення військових до ремонту його будинку

Також він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним.

Колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у корупції, також судитимуть за залучення військовослужбовців до ремонту свого будинку.

Про це повідомили у ДБР.

Правоохоронці викрили колишнього запорізького воєнкома влітку 2023 року. Він обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм наближеним підлеглим на суму понад мільйон гривень.

Однак під час розслідування цієї справи розкрилися нові факти зловживань ексвоєнкома.

У тому ж 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Замість служби вони працювали на будівництві зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Експосадовцю повідомили про нову підозру. Наразі він обвинувачується у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби.

Раніше у ДБР повідомили про затримання колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини, а після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області.