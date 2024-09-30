Головне за ніч та ранок понеділка, 30 вересня: атака БпЛА на Київ та Київщину, 153 боєзіткнення

У Київській області в шести районах знайшли уламки ворожих цілей. Загалом повітряна тривога діяла сім годин.

В області результативно працювала ППО, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Постраждалих немає, влучань теж.

"У п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні. В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки", – сказав він.

Під час чергової російської повітряної атаки на Київ протиповітряна оборона знищила всі безпілотники, які прямували на столицю, повідомили у КМВА.

Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed». На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

За попередніми даними, в місті без руйнувань та потерпілих.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами і дронами. Загалом Повітряні сили виявили 76 засобів нападу.

Зокрема балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з Криму, одну керовану авіаракету Х-59/69, запущену з Запорізької області, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 73 ударних БпЛА типу Shahed, запущені з російських районів Курськ, Єйськ, Орел.

"У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ", – повідомили військові.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж минулої доби на фронті зафіксували 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила 653 060 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала громадян ЄС на майже 2,5 мільйони доларів, повідомили у Офісі гепрокурора та у Нацполіції.

Оборудку у 2023 році організував на території нашої держави мешканець Дніпра. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими. До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема Чеської Республіки, Республіки Молдови, Республіки Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Представники колцентрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків. Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні рахунки» або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

Наразі члени спільної слідчої групи задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чеської Республіки на загальну суму понад 2,5 мільйони доларів. Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.

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