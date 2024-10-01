Головне за ніч та ранок вівторка, 1 жовтня: День захисників і захисниць України, удар по ринку Херсона, новий генсек НАТО

Сьогодні – День захисників і захисниць України.

О 09:00 по усій країні відбулася хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів.

День захисників і захисниць України – державне свято, започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. Цим же документом скасували указ про відзначення 23 лютого Дня захисника вітчизни від 1999 року.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову "Джусу" посмертно.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", – йдеться в указі №658/2024.

Звання Андрію Пільщикову присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж доби в Україні відбулося 189 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів (шість ракет), 74 авіаударів (128 КАБ), провела майже 4700 артилерійських обстрілів.

Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 43 штурми і наступи окупантів. Ворог атакував у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового – там відбили 20 штурмів.

На Курахівському напрямку захисники відбивали 31 штурм біля Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного і Катеринівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських солдатів та 33 ворожі артсистеми. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 654 430 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія вранці 1 жовтня вдарила по центру Херсона. Ворог обстріляв ринок та зупинку. За уточненими даними від начальника міської військової адміністрації, убиті шестеро людей. Ще шестеро поранені.

"Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", – повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

За даними Офісу генерального прокурора, ворог вдарив близько 9 ранку, імовірно, з артилерії.

"Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 1 жовтня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed». ППО збила 29 із них.

Як повідомили у Повітряних силах, окупанти запускали безпілотники із Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії і мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Унаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

У Державному департаменті США заявили, що Україна здатна вільно завдавати ударів по території Росії без дозволу із Вашингтона, адже може використовувати для цього засоби власної розробки.

Як пише "Голос Америки", речник Держдепу Метью Міллер наголосив на тому, що "завдяки програмам, впровадженим упродовж останнього року, Україна має багато своєї зброї". Також він нагадав, що США дозволили застосовувати надані в рамках підтримки засоби ураження, щоб бити у відповідь по цілях, які розміщено у прикордонній області РФ.

Проте на пряме питання журналістів, чому у Білому домі не хочуть зняти обмеження на використання американської зброї углиб території країни-агресора, спікер не дав чіткої відповіді. За словами Міллера, "США розглядають усі можливості, усю тактику та усю підтримку з точки зору того, як це вплине на поле бою та всю стратегію України".

Міністри закордонних справ країн Group of 7 опублікували спільну заяву до другої річниці російської спроби анексії частин Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. У ній ідеться про "тверду підтримку" України.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високий представник Євросоюзу запевнили, що стоять на боці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Вони ніколи не визнають порушень міжнародного права, вчинених росіянами проти України, та продовжать засуджувати агресію Росії, порушення нею прав людини і зловживання на тимчасово окупованих територіях, як і атаки проти критичної і цивільної інфраструктури. "Ми закликаємо всіх членів міжнародного співтовариства зробити те ж саме і закликаємо Росію, постійного члена Ради Безпеки ООН, дотримуватися Статуту ООН і основних принципів, які лежать в основі міжнародного порядку", – йдеться у заяві.

Докладніше – в новині.

1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим, 14-м за ліком генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Reuters, у Брюсселі має відбутися церемонія, під час якої Єнс Столтенберг, що перебував на чолі НАТО упродовж останніх десяти років, передасть повноваження колишньому прем'єру Нідерландів.

Країни-члени блоку очікують, що новий генсек загалом збереже курс свого попередника, який передбачає три пріоритетні напрями: допомогу Україні в протистоянні російській агресії, збільшення фінансування оборонної галузі державами НАТО та активне залучення Сполучених Штатів до гарантування безпеки у Європі.

Рютте вважають палким прихильником України та відзначають його вміння упродовж багатьох років вдало домовлятися з різними коаліційними партнерами.

Збройні сили Ізраїлю розпочали наземну кампанію у Лівані. Операцію назвали "Північні стріли", про її початок ЦАХАЛ офіційно повідомив у своїх соціальних мережах.

Як пише Reuters, свої дії війська називають "обмеженими локалізованими та цілеспрямованими рейдами проти «Хезболли» у прикордонних районах південного Лівану". Цілі, які підлягають знищенню, "становили безпосередню загрозу для поселень на півночі Ізраїлю".

Операція відбувається за підтримки повітряних сил та артилерії, які "завдають точних ударів по військових об'єктах". Армія діє "відповідно до рішень та в межах повноважень, наданих політичною владою".

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