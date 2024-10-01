​Сили оборони знищили 1370 російських солдатів та 33 ворожі артсистеми

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1370 російських окупантів, 33 ворожі артсистеми, 9 танків та 44 бойові броньовані машини.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 654 430 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8883 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
- артилерійських систем – 18855 (+33) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).