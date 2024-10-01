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​Сили оборони знищили 1370 російських солдатів та 33 ворожі артсистеми

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 654 430 осіб.

​Сили оборони знищили 1370 російських солдатів та 33 ворожі артсистеми
Боєць 23 ОМБр веде вогонь з кулемету
Фото: 23 ОМБр

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1370 російських окупантів, 33 ворожі артсистеми, 9 танків та 44 бойові броньовані машини.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 654 430 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8883 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18855 (+33) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3314 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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