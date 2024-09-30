Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині (ілюстративне фото)

Сьогодні, 30 вересня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Охтирська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 183 вибухи.

Зокрема, по Глухівській громаді вдарили КАБами та дроном, поранення отримала одна людина.

Також поранення отримав мешканець Есманьської громади, яку росіяни атакували з мінометів, КАБами та дронами.

По Білопільській громаді армія РФ била артилерією, дронами та КАБами, а по Середино-Будській - з артилерії та дронами.

Великописарівську громаду окупаційні війська атакували дронами, мінометами та артилерією.

Путивльську та Хотінську громади росіяни обстріляли з артилерії, а Миропільську - з танку.

По Свеській громаді окупанти вдарили з міномету, по Охтирській - ракетами, а по Річківській - баражуючим боєприпасом “Ланцет”.

Краснопільську та Новослобідську громади російські військові атакували дронами та мінометами, а Хутір-Михайлівський атакували дронами.

На Юнаківську громаду загарбники скинули КАБи, а Шалигинську атакували мінометами та дронами.