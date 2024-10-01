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У Раду внесли постанови про перейменування п'яти міст, за які не вдалося проголосувати раніше

Раніше ці міста виключили з вже проголосованої постанови про перейменування понад 300 населених пунктів.

У Раду внесли постанови про перейменування п'яти міст, за які не вдалося проголосувати раніше
Фото: rada.gov.ua

У Раду внесли постанови про перейменування п'яти населених пунктів, за які не вдалося проголосувати раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

До парламенту внесли нові постанови про перейменування міст Синельникове, Павлоград, Южноукраїнськ, Южне і Первомайськ, назви яких було виключено із законопроєкту № 12043 «Про перейменування окремих населених пунктів і районів», раніше підтриманого в цілому Верховною Радою.

Так, на сайті парламенту з'явилися законопроєкти:

12081 «Про перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район»;

12082 «Про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район»;

12083 «Про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард»;

12084 «Про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь»;

12085 «Про перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь та Первомайського району Миколаївської області на Ольвіопольський район».

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