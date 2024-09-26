Кінця їм не видно: скільки помічників у депутатів Верховної Ради та хто вони

ЧЕСНО проаналізував дані помічників депутатів Верховної Ради ІХ скликання під час повномасштабної війни Росії проти України та з’ясував, хто з депутатів має найбільше помічників, а в кого лише по одному, хто ці помічники, які нардепи працюють самі та що змінилося за три роки порівняно із попереднім подібним аналізом ЧЕСНО.

Віднедавна кожен народний депутат отримав можливість забронювати двох своїх помічників, які працюють за трудовим договором на повну ставку. Крім того, помічники можуть без перешкод відвідувати закриту для більшості Верховну Раду та інші урядові будівлі. Часто не гроші та робота в парламенті, а саме такі привілеї помічника нардепа мотивують займатися цією роботою.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну у Верховній Раді працював 421 нардеп, у яких було понад 4000 помічників. Зараз депутатів поменшало на 20 людей, а кількість помічників виросла до майже 4450. Більшість помічників працює на громадських засадах, менша частина — за трудовими договорами.

У Верховній Раді працюють близько 4500 помічників нардепів

Скільки у Верховній Раді помічників?

Зараз у Верховній Раді працює 401 народний депутат. Кожен із них має право найняти собі помічників-консультантів. У одного нардепа може бути максимум 31 помічник, вони можуть працювати за трудовим договором (отримувати за свою роботу гроші) або на громадських засадах.

Помічники депутата, особливо ті, що працюють платно, допомагають йому готувати законопроєкти, організовують проведення звітів і зустрічей із виборцями, виконують доручення нардепа у взаєминах із виборцями, а також з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо.

Наразі у Верховній Раді працює в рази більше помічників, ніж народних депутатів — 4449. Переважна більшість із них — 3295 — на громадських засадах, 1087 — за строковим трудовим договором на постійній основі, 67 — теж за строковим трудовим договором, але суміщають це з іншою роботою.

Фото: надано "ЧЕСНО" Кількість помічників депутатів Верховної Ради

Якби усі помічники народних депутатів пішли на один концерт у Палаці спорту, вони б зайняли понад половину місць на трибуні. Помічників від фракції “Слуги народу” довелося б розподілити на декілька секторів, бо їх найбільше — 2380, а найменше місця зайняли б помічники від позафракційних нардепів — їх лише 178.

Фото: надано "ЧЕСНО" Кількість помічників нардепів по фракціях

В середньому в одного народного депутата 11 помічників. Серед фракцій найбільше помічників на одного нардепа припадає у “Батьківщині” — 16, у “Європейській солідарності” — 12, 10 у “Слузі народу” та 9 у “Голосі”.

Серед депутатських груп за кількістю помічників на одного нардепа лідирує “За майбутнє” — 15 помічників, потім іде “Відновлення України” з “Довірою” — 13, по 12 помічників має “Платформа за життя та мир”.

Позафракційні парламентарі мають в середньому по вісім помічників.

Фото: надано "ЧЕСНО" Кількість помічників на одного депутата

У кого найбільше помічників?

Наразі семеро нардепів мають по 31 помічнику. Четверо з них є представниками “Слуги народу”, троє — колишні депутати нині забороненої ОПЗЖ.

Фото: надано "ЧЕСНО" Нардепи, які мають найбільше помічників

До цього списку входить нардеп Георгій Мазурашу, який повідомив, що вийшов із лав партії “Слуга народу”, але залишиться у складі парламентської фракції. Журналісти з “Радіо Свобода” виявили, що Мазурашу призначив свого рідного брата помічником народного депутата на громадських засадах, що є ознакою кумівства. Сам нардеп виправдовувався, що призначення родича помічником не на зарплату не є кумівством. Зараз у списку помічників нардепа немає людей із прізвищем Мазурашу.

Раніше ЧЕСНО також писав, що протягом минулого року мажоритарник Мазурашу зареєстрував найбільшу кількість законопроєктів серед нардепів, але відсоток “прохідності” його ініціатив серед лідерів подачі найменший.

Максимальна кількість помічників теж у “слуги” — Сергія Гривка, який на момент свого обрання був безробітним. Під час своєї роботи у парламенті він пропонував запровадити велогенерацію для ув’язнених, ввести “податок на бездітність” для всіх громадян 21–58 років, хто має менше трьох дітей, створити державний реєстр астрологів, тарологів, нумерологів та інших експертів езотеричної сфери та організувати освіту для них. Крім того, нардеп був серед ініціаторів законопроєкту, який дозволяв бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення порушення.

У депутатській групі “За майбутнє” 31 помічника має мажоритарник Олександр Герега, власник гіпермаркетів “Епіцентр К” та “Нова лінія”. Цей нардеп-прогульник пропустив 40% голосувань від початку 2022 року до травня 2023 року. За даними журналістів “Радіо Свобода”, після 2014 року Герега продовжував вести свій бізнес в анексованому Росією Криму і мав фірму в Московській області. Крім того, вже під час повномасштабного вторгнення росії в Україну журналісти виявили, що Герега має зв’язки зі своїм перереєстрованим під російське законодавство бізнесом на Донеччині.

У колеги Гереги по депутатській групі Віктора М’ялика також 31 помічник. Нардеп працює у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, на засідання якого якось підключився з перукарні.

Скриншот із відео засідання комітету

Наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. До слова, правоохоронці підозрювали М’ялика в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн гривень. За даними слідства, політик почав зводити житлові будинки у 2012 році — ще до того, як офіційно почав підприємницьку діяльність. Нардеп виграв суд і його виправдали. Згідно з декларацією М’ялика за 2019 рік, він володів понад 150 квартирами, десятками нежитлових приміщень, паркомісць та гаражів.

Нардеп від депутатської групи “Відновлення України” Олександр Фельдман має 31 помічника, але рідко з’являється в парламенті. Рух ЧЕСНО виявив, що від початку 2022 року до травня 2023 року Фельдман пропустив 68% голосувань.

Також Фельдман став одним із нардепів, які звернулись до Конституційного суду, щоб там перевірили на відповідність Конституції низки положень антикорупційного законодавства. У результаті Конституційний суд оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

Разом із Фельдманом це подання до Конституційного суду подавав Віктор Чорний від депутатської групи “Платформа за життя та мир”. Він має найбільше помічників у своїй депутатській групі — 29.

За інформацією Bihus.info, Чорний отримав звання кандидата наук, хоча його кандидатська дисертація має посилання на його ж матеріали з науково-практичної конференції, де його не було ні фізично, ні в офіційному збірнику. Дисертація містить довідку про практичне впровадження ідей Чорного з підробленим підписом. Має того ж автора у метаданих файлу, що й Ілля Кива (Dovgal).

Саме Віктор Чорний у 2020 році разом із Сергієм Ларіним “винайшов” цілий механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем.

Скриншот із відео ЧЕСНО

У фракції “Батьківщини” найбільше помічників у Валерія Дубіля — 30. Політик також не часто приходить у парламент. Дубіль пропустив 54% голосувань від початку 2022 року до травня 2023 року.

Журналісти з Bihus.Info виявили, що нардеп може бути причетний до незаконного зведення нерухомості в лісі з виходом до води, який належить державі. Землю під самобудом передали пов’язаному з Дубілем благодійному фонду з порушеннями, прокуратура намагається через суд змусити забудовника знести споруди.

У фракції “Європейської солідарності” лідирує за кількістю помічників Михайло Бондар. Нардепу допомагають 28 людей. У депутатській групі “Довіра” 27 помічників має Роберт Горват, який підтримав скандальну містобудівну реформу. За цю реформу також проголосував Віктор Бондар, який серед безпартійних нардепів має найбільше помічників — 18. У “Голосі” лідеркою є Соломія Бобровська — 19 помічників.

(Майже) сам у полі воїн

Однак не всі народні депутати мають помічників. Від початку роботи парламенту цього скликання ЧЕСНО писав, що серед парламентарів є одинаки. Серед таких нардепів був представник “Слуги народу” Андрій Мотовиловець. Він казав, що не хоче витрачати бюджетні кошти на оплату роботи, яку він може робити сам, але тепер, вочевидь, має іншу думку. У Мотовиловця працюють два помічники, один з яких — за трудовим договором.

Ще у нардепів є практика, коли вони співпрацюють з юристами на волонтерських засадах, але не наймають їх помічниками, бо деякі юристи не хочуть афішувати свої зв’язки з політиками. За словами нардепа від “Голосу” Андрія Осадчука, він співпрацює з деякими юристами на волонтерських засадах.

Під час попереднього аналізу помічників нардепів ЧЕСНО виявив, що не мали помічників у 2021 році лише двоє: п’ятий президент України, чинний депутат із фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко та його колега по фракції Мустафа Джемілєв.

Зараз одинаком є лише Порошенко, а у Джемілєва вже працює 26 помічників.

Фото: eurosolidarity.org Петро Порошенко у Верховній Раді

Шестеро нардепів працюють лише з одним помічником. До цього списку входить одіозний мажоритарник Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді та участі у злочинній організації. За матеріалами слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії, та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України.

Інтереси Дубінського в суді представляє Клим Братківський, який критикував рішення РНБО щодо закриття проросійських каналів 112, ZIK, NewsOne. Одночасно з цим Братківський працює помічником Дубінського на громадських засадах. Співпраця адвоката з Дубінським досить давня — Братківський представляв його інтереси, коли проти нього позивалися Уляна Супрун та Сергій Стерненко.

Одна помічниця у ще одного одіозного мажоритарника з Харкова Олександра Куницького — це колишній автоблогер, який став відомим через свої відео, де показував свавілля патрульних поліцейських. За даними журналістів “Радіо Свобода”, Куницький постачав зарядні станції в тимчасово окупований Крим. Ці станції активно використовувала окупаційна влада для демонстрації розвитку Криму.

Фото: Слово і діло Олександр Куницький

Допомагає Куницькому в роботі Марина Хромих. Людина з таким самим прізвищем, ім’ям та по батькові працювала в Головному управлінні ДФС у Харківській області. У липні минулого року вона звільнилася з посади головного державного ревізора-інспектора.

У “слуги” Маргарити Шол, яка працює головою підкомітету з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі, також одна помічниця за трудовим договором — Тетяна Іванівна Лазарь. За даними системи YouControl, Тетяна Лазарь або ж її повна тезка є керівницею низки аграрних підприємств, які, однак, перебувають у стані припинення діяльності. Крім того, Лазарь була помічницею мажоритарника із Вінниччини від БПП у парламенті попереднього скликання Григорія Заболотного.

Як стати помічником і навіщо це потрібно?

Стати помічником може лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою і має ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Народний депутат самостійно вирішує, кого найняти у помічники.

Однією з мотивацій стати помічником нардепа може бути заробіток. Закон дозволяє помічнику отримувати зарплатню розміром до 25 прожиткових мінімумів, але не менше мінімальної заробітної плати. У 2020 році на помічників депутатів із бюджету щомісяця йшло понад 22 млн гривень, або понад 260 млн гривень на рік.

За словами депутата від “Голосу” Ярослава Юрчишина, “на помічників” депутати отримують значно менше — 38 660 грн. Ці гроші нардепи можуть виплатити одній людині або поділити на декількох помічників, які працюють за трудовим договором, а не на громадських засадах.

Але всі розуміють, що для роботи справжніх фахівців цих коштів недостатньо, тож у депутатів є кілька варіантів — витрачати кошти із депутатського фонду, шукати додаткові, відмовлятись від частини власної зарплати або ж наймати на роботу меншу кількість помічників.

За словами самих депутатів, кожна фракція чи група по-своєму вирішує це питання — комусь помічників забезпечує партія, яка, своєю чергою, платить консультантам із коштів держфінансування, хтось на рівні фракції залучає до допомоги колишніх колег, друзів та знайомих. Не обов’язково це мають бути юристи чи економісти — нардепи часто звертаються за допомогою до дизайнерів, піарників, маркетологів, SMM-ників чи стилістів. Ймовірно, партії або ж окремі нардепи вдаються й до тіньового фінансування праці таких помічників.

Фото: Анна Стешенко

Посвідчення помічника дає право безперешкодно проходити до нині закритої Верховної Ради, низки державних органів і установ, тюрем та інших спецзакладів, відвідувати засідання місцевих органів влади, безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Ради та органів місцевого самоврядування тощо. Тож статус та його можливості цілком можуть бути мотивацією стати помічником нардепа.

Крім того, народні депутати можуть забронювати від мобілізації не більше двох помічників, які працюють за трудовим договором на повну ставку. Для чоловіків призовного віку це теж може бути причиною стати помічником нардепа.

Мотивацією може бути і власний розвиток як політика. Помічники нардепів — це важливий і вкрай потрібний інститут у політичній системі не лише України, а й інших країн світу. Саме помічники, які отримали досвід роботи та безпосереднє уявлення про те, як працює парламент та інші державні органи, надалі становлять одне з найважливіших джерел кадрів для політичної системи.

Наприклад, перший заступник голови Верховної Ради та член партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко у ВРУ VІ скликання працював на громадських засадах у народного депутата від “Нашої України — Народної самооборони” Олександра Донія.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук працював у ВРУ VI скликання помічником на громадських засадах нардепа від блоку НУНС Анатолія Матвієнка, а також був радником віцепрем’єр-міністра, міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва, який у теперішньому скликанні ВРУ є нардепом фракції ЄС.

Ще один яскравий приклад — теперішній голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев у трьох скликаннях парламенту працював у ексрегіонала та підозрюваного у співпраці з ФСБ (спецслужбою держави-агресора РФ) Володимира Сівковича.

Фото: Анна Стешенко Данило Гетманцев

Біла пляма політичної пам’яті

Знайти інформацію про актуальні списки помічників народних депутатів можна на сайті Верховної Ради. Але там немає даних про звільнення помічників, їх перехід на роботу до інших нардепів. І, що найважливіше, інформації про помічників минулих скликань ВРУ на сайті немає, вона не зберігається. Хоча це важливий аспект політичної пам’яті, який має бути збережений та опублікований.

Без збереження та публікації інформації про помічників минулих скликань журналістам і виборцям важко виявити неформальні зв’язки між групами, виокремити потенційні конфлікти інтересів, кумівство або лобізм і самих нардепів, і помічників, які стали активними політиками.

ЧЕСНО вже стикався з цією проблемою. На останніх виборах ми виявили, що у списку кандидатів “Слуги народу” до Верховної Ради балотуються майже чотири десятки повних тезок помічників нардепів різних скликань, які, ймовірно, і є тими самими людьми. ЧЕСНО звернувся до Апарату Верховної Ради із проханням підтвердити, що ці люди працювали помічниками нардепів, але там відповіли, що знищили інформацію про помічників попередніх скликань. Перше таке знищення відбулося 17 січня 2018 року. У Верховній Раді свої дії пояснили тим, що інформація про помічників не має науково-історичної цінності та втратила практичне значення.

Відповідь Апарату ВРУ на запит ЧЕСНО

Чому Апарат ВРУ вирішив знищити частину політичної пам’яті, визначивши, що така інформація не має науково-історичної цінності, — питання відкрите. Крім того, така відповідь виглядає дуже дивною, адже у 2016 році Апарат ВРУ давав відповідь на аналогічний запит представника Руху ЧЕСНО щодо помічництва в Олега Царьова лідера партії УКРОП, де була вказана дата народження помічника. Це дозволяє уникнути звинувачень з боку помічників, що інформація їх не стосується і йдеться нібито про повного тезка.