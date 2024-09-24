Зеленський: потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН

Президент України наголосив, що Росії завжди доводиться брехати, щоб виправдати свою війну.

Володимир Зеленський виступає під час “Саміту майбутнього” у штаб-квартирі ООН 23 вересня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський за засіданні Ради Безпеки ООН наголосив, що Путін порушив стільки міжнародних норм, що не зупиниться сам.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зеленський наголосив, що “Росії завжди доводиться брехати, щоб виправдати свою війну”. Тому Росія не може посилатися на Статут ООН, аби пояснити, що вона робить проти України.

“Насправді, у свій збочений спосіб, у своєму кривому світі, вона посилається на Статут – але це просто божевілля”, – зазначив голова держави, і додав, що дехто у світі хоче поговорити з Путіним.

“Але що вони можуть від нього почути? Що він засмучений тим, що ми здійснюємо своє право захищати свій народ? Чи що він хоче продовжувати війну й терор тільки для того, щоб ніхто не подумав, що він був неправий? Це теж божевілля”, – зауважив президент України.

Він наголосив, що РФ з першої секунди цієї війни робить речі, які не можуть бути виправдані Статутом ООН, отже Росія вчиняє міжнародний злочин.

“І саме тому ця війна не може просто “затихнути”. Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії”, – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Росію можна лише примусити до миру.

“І це саме те, що потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН”, – сказав голова держави,і нагадав, що кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях і нормах Статуту ООН, на правах, які він надає державам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які підтримані більшістю країн.

“У нас немає різних версій Статуту ООН для різних частин світу. У нас немає регіональних “квазістатутів”. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для G7. Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН чи окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є один Статут ООН, який об'єднує всіх - і повинен об'єднувати всіх”, - підсумував президент України.