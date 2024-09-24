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"Слідство інфо": новий міністр агрополітики Коваль мешкає в квартирі тещі в елітному ЖК

За даними журналістів, коштів на таку покупку його родичка не мала. 

"Слідство інфо": новий міністр агрополітики Коваль мешкає в квартирі тещі в елітному ЖК
Фото: відкриті дані

Новий міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль зі своєю родиною мешкає в квартирі за $650 000. Власницею нерухомості є теща Коваля, йдеться у розслідуванні "Слідства. Інфо".

Коваль – колишній голова Рівненської обласної державної адміністрації і ексочільник Фонду державного майна. Цього року він очолив міністерство аграрної політики – зайняв вакантне місце після того, як попередньому міністрові вручили підозру в корупції.

Зараз Коваль живе в квартирі в Києві на 170 квадратів. ЖК звели шість років тому, а рік тому тут оселився Коваль. У декларації міністра вказано, що цю нерухомість дружина Коваля орендує у власної матері, яка купила її в 2021 році.

Теща Коваля – бухгалтерка і, за даними журналістів, грошей на придбання такої нерухомості не мала. Дружина міністра має власне дизайнерське бюро. Однак позики тещі грошей на квартиру в декларації не було.

За рік до призначення головою Рівненської ОВА у Коваля було понад 1 млн боргів і податкових зобов'язань. Тоді він керував двома ТОВ і заробляв близько 8000 грн на місяць. Одна з цих ТОВ, будівельна фірма "ВВП Монтаж", отримувала підряди на ремонти доріг. У цієї фірми є зв'язок із Рівнеавтошляхбуд, вважають журналісти "Четвертої влади" і Bihus info. Рівнеавтошляхбуд отримала підрядів на 5 млрд грн, при цьому 4,5 з них – після приходу Коваля на посаду очільника області. Коваль зв'язок з Рівнеавтошляхбуд заперечував. 

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