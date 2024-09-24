Зеленський на зустрічі із конгресменами: є реальна можливість зміцнити співпрацю із США

Президент розповів американським політикам про те, до чого готується Росія наступного року.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, а також про про те, до чого готується Росія. Він зазначив, що зараз, наприкінці року, є "реальна можливість" зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

"Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Наш План перемоги допоможе на практиці примістити Росію до миру", – зазначив Зеленський.

Він подякував Конгресу США, обом партіям і палатам за їхню "непохитну відданість" у захисті свободи в усьому світі."Ми цінуємо підтримку з боку Конгресу США та всіх друзів свободи в обох палатах – Сенаті й Палаті представників, – які щиро цінують захист життя і розуміють, наскільки важливо всім нам бути сильними – Україні, Сполученим Штатам та всім нашим партнерам", – наголосив глава України.

Президент додав, що "з нетерпінням чекає" зустрічей у Вашингтоні, де він представить План перемоги президенту Байдену.

Також у планах – зустрічі з обома кандидатами в президенти США та представлення їм Плану перемоги.