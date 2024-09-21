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Україна відкриє нові консульські установи у Словаччині та Румунії

Розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. 

Україна відкриє нові консульські установи у Словаччині та Румунії
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

В обох країнах планується відкриття нових консульських установ для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

“Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни”, ‒ зазначили у міністерстві.

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  • У серпні стало відомо, шо МЗС готує запуск оновленої інформаційно-комунікаційної системи, яка допоможе цифровізувати низку консульських процесів. Це дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% (залежно від типу послуги).
  • Крім того, МЗС також працює разом з Міністерством цифрової трансформації над тим, щоби інтегрувати до нової системи отримання документів із "Дії".
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