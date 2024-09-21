Україна відкриє нові консульські установи у Словаччині та Румунії

Розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

В обох країнах планується відкриття нових консульських установ для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

“Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни”, ‒ зазначили у міністерстві.