Нардепа-втікача Одарченка хочуть виключити зі складу антикорупційного комітету. Після майже року від підозри

Відповідну постанову зареєстрували після втечі парламентаря за кордон і місяці після отримання підозри в корупційному прапопорушенні.

У Верховній Раді зареєстрували постанову про відкликання народного депутата-втікача Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.

Відповідний документ до парламенту подали 19 вересня – в день оголошення нардепа у розшук. Парламентар Ярослав Железняк звернув увагу, що зі складу фракції "Слуга народу" Одарченка досі не виключили.

Андрій Одарченко отримав підозру в спробі підкупу керівника Державного агентства відновлення ще торік. Спершу він перебував під вартою, але суд поступово знижував заставну суму, і в листопаді депутат вийшов на волю, сплативши 15 млн гривень. Він мав би носити електронний браслет, але його на нього не надягали.

У вересні Одарченко не прийшов на судове засідання. Адвокати запевнили, що не в курсі, де подівся їхній підзахисний. Згодом з'явилися попередні дані про втечу Одарченка за кордон. Цю інформацію підтвердили в НАБУ, після чого депутата оголосили в розшук.

Андрій Одарченко – не єдиний парламентар, який нещодавно втік за кордон. Наприкінці серпня виїхав Артем Дмитрук. При цьому йому вдалося виїхати рівно перед оголошенням підозр.