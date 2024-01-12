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Правоохоронці завершили слідство щодо нардепів Лабазюка і Одарченка, які намагались підкупити топпосадовців у сфері відновлення

Один завдяки підкупу хотів "вибити" гроші на ремонт університету, в якому працює ректором, а іншому потрібне було додаткове фінансування робіт.

Правоохоронці завершили слідство щодо нардепів Лабазюка і Одарченка, які намагались підкупити топпосадовців у сфері відновлення
Фото: САП

САП та НАБУ завершили розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно чинних народних депутатів та керівника суб’єкта господарювання, яких викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Мова йде про нардепів Сергія Лабазюка із групи "За майбутнє" та Андрія Одарченка із "Слуги народу".

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Одарченко запропонував топпосадовцю хабар за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено). Пропонована сума хабара мала становити 8% від обсягу фінансування.

Згодом підозрюваний надав топпосадовцю частну хабара: 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10000 доларів. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності. 

Фото: САП

Лабазюк, змовившись із директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

Як повідомили у відомстві, через деякий час частину хабара, 150 тис доларів, передали.

Фото: САП

 Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.

У САП зазначили, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню.

Про які злочини йдеться:

  • У листопаді Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу Мустафи Найєма, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
  • Проте Одарченко заперечував спробу підкупу, мотивуючи це тим, що Найєм начебто вчив його користуватися криптогаманцем. 
  • В той час “Слуга народу” виключила підозрюваного в корупції нардепа Одарченка з лав партії.
  • Сергія Лабазюка із групи "За майбутнє" теж викрили у листопаді. Чинний народний депутат, який є власником великого будівельного і аграрного бізнесу, намагався підкупити посадовців у сфері відновлення.
  • Згодом стало відомо, що Лабазюк вийшов під заставу ще в день обрання запобіжного заходу. За нардепа внесли понад 40 млн гривень. 
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